Delio Rossi: "La Lazio deve battere la Juventus per pensare al quarto posto"

Mancano soltanto 5 partite al termine del Campionato e i posti nelle Coppe non sono ancora certi, proprio per questa ragione la Lazio può ancora sperare nell'accesso in Champions League. Dopo la vittoria di ieri a Genova, le aquile si trovano in 5a posizione, insieme alla Juventus, con un totale di 59 punti, soltanto uno di distacco dal Bologna e 5 dall'Atalanta. Lunedì 28 aprile la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare il Parma, il quale ieri ha sconfitto i bianconeri, il club di Baroni dovà lottare duramente per tentare di sconfiggere l'avversario e portarsi a casa i 3 punti. In merito alla stagione dei biancocelesti e alla vittoria contro il Genoa, si è espresso Delio Rossi, ex tecnico della squadra, ai microfoni di Radiosei.

Delio Rossi

Delio Rossi a Radiosei

Sulla vittoria dei biancocelesti in Genoa-Lazio

Col Genoa era una partita molto delicata, soprattutto dopo l’uscita di scena dall’Europa League. Paradossalmente è stato un bene aspettare 48 ore. Non era facile, il Genoa in casa ha sempre fatto bene, anche se son sembrati poveri di motivazione. L’episodio ha cambiato la partita, quel cartellino rosso ha spianato la strada.

Su Taty Castellanos

Castellanos, pur non essendo un giocatore di primissimo livello, nella Lazio incide tantissimo. I numeri premiano lui e il tandem con Dia. Da modo ai compagni di esprimersi al meglio.

Riguardo la scelta di Marusic al posto di Isaksen

Onestamente mi sembrava un pesce fuor d’acqua, poi alla fine è tornato dietro. Sono comunque d’accordo con Baroni, perché se non ha la scelta migliore, allora questa deve essere la meno peggio.

Sul quarto posto in classifica

Non si possono fare previsioni a lungo termine, ora la Lazio deve guardare il Parma. Non ci saranno partite facili, né col Parma, né con l’Empoli lo saranno. Ora la Lazio deve fare minimo 4 punti nelle prossime due e poi battere la Juventus nello scontro diretto, per pensare concretamente al quarto posto. Tutto è appeso a un filo, basti guardare l’Inter, che rischia di finire con un pungo di mosche. Per quanto riguarda la Lazio, se non dovesse qualificarsi per la prossima stagione in Europa, sarebbe una stagione certamente non esaltante.

Sul calendario di Campionato