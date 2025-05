Formello | Hysaj si candida per una maglia, Baroni prova l'attacco pesante

È l'antivigilia di Lazio-Lecce, questa sera si assegnerà lo Scudetto, al netto di un improbabile scenario con spareggio, ma i riflettori sono puntati anche su domenica dove si assegneranno le qualificazioni alle competizioni UEFA del prossimo anno e verranno sancite le retrocessioni.

Questa mattina nel Centro Sportivo di Formello, Baroni ha diretto l'allenamento in cui sono continuate le prove tattiche. La rifinitura è invece in programma domani pomeriggio.

Gli assenti

Lo staff tecnico non ha potuto fare affidamento su Lazzari, Gigot e Basic oltre al lungodegente Patric. Ha svolto un allenamento differenziato Vecino, non è in dubbio per domenica ma la rifinitura di domani darà sicuramente più informazioni.

Le prove tattiche

In mattinata Baroni per l'ultimo valzer del campionato ha provato la formazione che più gli ha regalato gioie nel corso delle 51 partite stagionali con tutti i titolarissimi. L'unica modifica provata è stata quella di Hysaj al posto di Marusic sulla fascia destra per completare il pacchetto difensivo con Gila, Romagnoli e Tavares a protezione di Mandas. A centrocampo Rovella e Guendouzi si sono imposti, mentre davanti riprovato il tridente Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle del Taty Castellanos.