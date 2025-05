Ipotesi Conference, le possibili avversarie della Lazio

Sarà la sfida tra Lazio e Lecce a chiudere il campionato della squadra di Marco Baroni, che nonostante il buon pareggio ottenuto sul campo dell’Inter, è stata scavalcata dalla Roma di Ranieri, con Zaccagni e compagni oggi al sesto posto in classifica, quello destinato alla Conference League. Non sarà facile la gara in programma all’Olimpico, contro un Lecce mai così coinvolto nella lotta alla permanenza in Serie A: i giallorossi occupano oggi il quartultimo posto in classifica a quota 31, a pari punti con l’Empoli terzultimo, e con il Venezia che con poche speranze insegue a 29.

Possibilità Conference

Dopo che tutto il percorso in Serie A ha visto la Lazio essere in lotta per un posto tra Champions League ed Europa League, le speranze biancocelesti sono aggrappate ai risultati delle altre: la Juventus di Tudor cercherà di confermare il quarto posto sul campo del Venezia, mentre la Roma sarà ospite al Grande Torino contro i granata. Dopo la breve parentesi in Conference arrivata nel corso della stagione 2022-2023, in questo momento la Lazio avrebbe concrete chance di accedere alla terza competizione europea. Troppo pochi i punti raccolti all’Olimpico, per un rendimento che non è stato bilanciato neanche da un girone di ritorno che ha visto la Lazio uscire vincente in undici delle diciannove gare esterne giocate.

Le fasce previste in Conference League

Sono solo delle proiezioni, ma già oggi ci si può fare un’idea delle squadre che potrebbero comporre le diverse fasce della prossima Conference League. La prima fascia, oltre che dalla Lazio, potrebbe essere composta da una vecchia conoscenza biancoceleste, con l’AZ Alkmaar che eliminò la squadra di Sarri nel 2023. Stesso discorso per lo Sparta Praga, protagonista contro la Lazio negli ottavi di finale di Europa League 2016. A chiudere la fascia, sarebbero poi Maccabi Tel Aviv, Djugarden e Qarabag. Nella seconda potrebbe arrivare dalla Premier League il Nottingham, presente assieme agli austriaci del Lask, oltre che al Basaksehir, all’Antwerp, allo Sheriff Tiraspol e al Lugano. In terza fascia arriverebbero invece da Liga e Bundesliga, gli spagnoli del Rayo Vallecano e i tedeschi del Mainz, assieme al CFR Cluj che la Lazio eliminò nello spareggio del 2023, quando a essere decisivo fu Immobile nella gara di andata dell’Olimpico. In quarta fascia potrebbero invece essere presenti i francesi dello Strasburgo e gli olandesi dell’Utrecht, assieme ai polacchi dello Jagellonia e agli svedesi del Malmo. In quinta e sesta fascia, di rilevo invece le presenze del Ràkow e dell’Hibernian.