Che nottata per il Cagliari! A Napoli motorini, cori e fumogeni per rovinare il sonno ai sardi

Questa sera l'Italia scoprirà chi vincerà lo Scudetto 2024/25. L'inter è impegnata a Como dove è chiamata a vincere e sperare in buone notizie dal Maradona; la squadra di Conte invece ha in mano il proprio destino: vittoria = Tricolore. Molto difficile ma non impossibile lo spareggio, infatti l'Inter dovrebbe pareggiare a Como e il Napoli perdere in casa contro il Cagliari.

Nel capoluogo campano tra scaramanzia e febbrile attesa nella nottata centinaia di tifosi partenopei si sono diretti sotto l'hotel dove alloggia il Cagliari per disturbare il sonno dei calciatori rossoblù.

Nottataccia per il Cagliari di Nicola a Napoli

Ebbene sì, come riportato da Sport Mediaset, nella nottata moltissimi tifosi del Napoli hanno fatto visita all'hotel in cui riposava la squadra sarda per impedirgli di fare sonni tranquilli in vista della cruciale sfida di stasera. Più di 400 motorini hanno sfilato sotto l'albergo a Fuorigrotta con petardi, fumogeni e cori. L'ambiente questa sera allo Stadio Maradona sarà infuocato con il tutto esaurito per la partita che può regalare il quarto Scudetto nella storia al Napoli, il secondo dell'era De Laurentis.

Il post su Instagram