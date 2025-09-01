Italia-Israele, Gattuso: "Sono carico a molla, abbiamo bisogno di un gruppo di 27-28 giocatori"

"Il mio stato d'animo? Nessuna preoccupazione né paura, sono carico a molla, l'ho detto da subito: non ho paura e sento la responsabilità perché ho già vestito questa maglia, le somme poi le tireremo alla fine - ha proseguito Gattuso - Cosa chiederò ai giocatori? Intanto non servono le parole, bisogna parlare in campo. Mi aspetto senso di appartenenza, voglia di sacrificarsi, far sentire dal compagno anche cose scomode, non sempre accomodanti. La paura non deve entrare in noi, bisogna essere squadra, ribattere colpo su colpo: abbiamo bisogno di un gruppo di 27-28 giocatori, non ci è mai mancata la voglia di lottare e il carattere, lo dice la nostra storia e questa è sempre stata la nostra forza".

le parole del CT della nazionale italiana Gennaro Gattuso