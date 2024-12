MOVIOLA | Pairetto non fa danni. Manca un giallo a Ngonge

La designazione arbitrale degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa Lazio-Napoli ha assegnato la direzione della gara al signor Luca Pairetto (sez. Nichelino) che è stato coadiuvato dagli assistenti Berti e Bahri; Rapuano il IV ufficiale mentre Serra e Mazzoleni sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Di seguito la moviola del match.

PRIMO TEMPO

Manca un'ammonizione ai danni di Ngonge che dopo 5' di gara ha fermato fallosamente Zaccagni con una gomitata. Giusto poi il rigore assegnato alla Lazio (19') per fallo di Caprile su Pedro. Corretto anche il giallo a Rafa Marin che ha interrotto un'azione dei biancocelesti con la mano.

SECONDO TEMPO

Cartellino giallo per Zaccagni per proteste (58') e anche a Hysaj per lo stesso motivo (80'). A seguire sanzionato con un'ammonizione Neres che ha fermato una ripartenza dei biancocelesti intervenendo in maniera fallosa su Isaksen (85'). Nel complesso ara tranquilla che ha impegnato poco il direttore di gara.

E' stato il secondo incrocio per Pairetto con i biancocelesti in Coppa Italia Frecciarossa, dopo il k.o. per 3-2 in casa dell' Atalanta del 2021. Secondo precedente anche con il Napoli, dopo la vittoria per 3-1 sullo Spezia nel 2017.