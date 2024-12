Lazio-Napoli, Pedro: “Può essere una grande stagione. Noslin e Hysaj…”

La Lazio batte il Napoli per 3-1 e passa il turno di Coppa Italia: ai quarti di finale affronterà la vincente di Inter-Udinese. Noslin ha deciso il match con una tripletta ma un altro grande protagonista della partita è stato proprio Pedro. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset

C’è da lavorare sempre, ora stiamo andando molto bene ho tanta fiducia nel mister e in campo si sente che tutta al squadra sta lavorando bene . Alla fine è un piacere entrare e aiutare la squadra. Può essere una grande stagione ma le gare sono tante. Quella di oggi è stata una bella risposta dopo la sconfitta contro il Parma. Ora troveremo di nuovo il Napoli al Maradona e sarà molto diverso da oggi ma dobbiamo pensare gara per gara.

Noslin? Giocatore importante per noi, ha fatto tre gol e sono molto contento per lui anche per Hysaj, hanno fatto una gara molto bella.