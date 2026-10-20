Quattro gare senza subire gol nelle prime sette: il dato della Lazio

Oliver Provstgaard ha segnato il suo primo gol con la Lazio nella sfida di Torino contro la Juventus. Il difensore danese, diventato titolare dopo gli addii di Romagnoli e Gila, ha accompagnato la rete con un messaggio che mette al primo posto il risultato della squadra: «Felice per il mio primo gol, ma ancora di più per questa vittoria importantissima. Avanti insieme».

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gattuso gli ha dato fiducia fin da subito, schierandolo sempre titolare. Le qualità di Provstgaard si erano già intraviste nella scorsa stagione, pur con poco spazio a disposizione. Ora il 23enne ha trovato continuità e, accanto a Sutalo, è uno dei riferimenti della nuova difesa biancoceleste.

Provstgaard, dal torneo alla Playstation al gol contro la Juventus

Prima di affermarsi sul campo, Provstgaard aveva vinto una Champions League davanti a una console. Nel 2021, a 18 anni, partecipò da outsider a un torneo di Playstation su spinta di un amico e batté un italiano in finale. Divise con quell’amico il premio da 75mila dollari, poi scelse di lasciare la console per concentrarsi sul calcio. OliverPN, il nickname usato da gamer e presente anche sul suo profilo Instagram, accompagna ancora il suo nome.

Contro la Juventus il danese ha raggiunto di testa il pallone messo in mezzo da Zaccagni. È il quarto gol segnato con questo fondamentale dalla Lazio, che nella scorsa stagione aveva trovato la rete di testa una sola volta, con Castellanos. Provstgaard non segnava da oltre due anni, da quando giocava nel Vejle. La sua rete ha interrotto anche il digiuno dei difensori centrali biancocelesti in Serie A, fermo dal derby del 13 aprile 2025. Nel gioco aereo, soprattutto in difesa, aveva già mostrato le proprie qualità.

Sutalo si prende spazio: le nuove opzioni per Gattuso

Con Romagnoli e Gila ormai alle spalle, la Lazio trova risposte nel reparto arretrato. Doekhi e Diogo Leite offrono garanzie accanto a Provstgaard, ma è soprattutto Sutalo ad aver conquistato il posto. Dopo la gara di Torino, il croato ha commentato: «Tre punti e una grande prova di squadra a Torino».

Il rendimento difensivo acquista peso anche alla luce dell’atteggiamento della squadra di Gattuso: la Lazio gioca in modo offensivo e accetta l’uno contro uno in ogni zona del campo. È in questo contesto che vanno letti i numeri delle prime giornate.

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