Gila nel prepartita:"dobbiamo essere compatti e cattivi"

Nel pre-partita di Atalanta-Lazio, ai microfoni di Dazn e Sky, il difensore Mario Gila ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti. Il calciatore biancoceleste ha parlato con grande concentrazione della partita in programma, sottolineando l’importanza di affrontare una squadra forte come l’Atalanta, che gioca sempre con grande intensità e determinazione. Gila ha evidenziato come la Lazio si stia preparando al meglio, con la consapevolezza di dover mettere in campo una prestazione solida per conquistare i tre punti, fondamentali per le ambizioni della squadra.

Gila a Dazn

“Stiamo facendo fatica a conquistare i tre punti; è vero che ci manca un po’ di cattiveria. Tuttavia, siamo fiduciosi nel nostro lavoro. Da oggi inizia una settimana difficile: se riusciremo a ottenere i tre punti, avremo la forza per affrontare le prossime partite.”

Cattivi e compatti

“Abbiamo affrontato partite infrasettimanali e la stanchezza si è fatta sentire, ma non vogliamo usare questo come scusa per le nostre prestazioni. Dobbiamo essere fiduciosi, compatti e determinati per ottenere i risultati ottenuti all’andata del campionato.”

Gila a Sky

“È il momento della verità, è la fase più importante per noi per dare una ragione alla nostra stagione. Serve affrontarla al cento per cento per affrontare le prossime partite al meglio.”

Cosa manca a questa Lazio nell’ultimo periodo?

“Ci sta mancando un po’ di controllo nelle due aree e un po’ più di cattiveria. Noi diamo il cento per cento ogni partita però a volte non arrivano i risultati. Manca ancora tanto, bisogna rimanere concentrati.”

Nella pagina successiva le parole di Gila a LSC

Le parole di Gila a LSC