Torino-Venezia 1-1, Vlasic su rigore risponde a Perez

L'anticipo della 35sima giornata di campionato di serie A vede sfidarsi Torino e Venezia. I granata cercano di totalizzare più punti possibili per concludere al meglio la stagione. La squadra di Di Francesco invece è ancora alle prese con la battaglia salvezza.

Il match termina in parità. Un gol per tempo e un punto a testa. Prima il gol di Perez per il Venezia, poi nella ripresa risponde il Torino grazie al rigore siglato dal fantasista Vlasic.

Il match

Il Venezia mette da subito in pratica quello che era nella teoria prima di scendere in campo, ovvero, uscire dalla partita contro i granata con tre punti fondamentali per la lotta salvezza. Passano appena 5 minuti e Yeboah sfiora il gol, gran tiro che viene fermato dal palo, subito dopo il gol di Gytkjaer, annullato però dall'intervento del Var. Lo spirito degli uomini di Di Francesco fa la differenza, continuano a brillare sul Torino e al 37simo Perez segna e porta in vantaggio i suoi. Primo tempo che finisce 0-1 per i lagunari.

Nel secondo tempo la musica cambia. Il Torino è completamente cambiato e spinge mettendo in difficoltà gli avversari. Al minuto 51 è chiamato al grande intervento Radu, parata decisiva su Adams. Ancora il portiere del Venezia ad esser protagonista salvando i suoi, stavolta alza il muro su Vlasic. I tentativi degli uomini di Vanoli sembrano non concretizzarsi finchè al minuto 75 il Var rileva un fallo di mano di un difensore del Venezia: è rigore. Dagli undici metri si presenta Vlasic, conclusione fredda e precisa, è pareggio. Al 95simo ultimo sussulto: sempre Vlasic a sfidare Radu, bella conclusione del centrocampista e ottima risposta del portiere del Venezia. Finisce qui, 1-1.

Le rispettive classifiche

La squadra di casa resta al decimo posto. Un punto che non fa la differenza e che fa avanzare i granata a 44 punti.

Dall'altra parte situazione più delicata. Il Venezia è al terzultimo posto con 26 punti. Oggi ha assaporato la vittoria che gli avrebbe permesso di uscire dalla zona retrocessione. Obiettivo sfiorato e prestazione che può sicuramente far ben sperare Eusebio Di Francesco.