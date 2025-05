Paura Vanoli: discussione con Maripan e malore improvviso

Spavento in campo questa sera in Torino-Venezia. L'allenatore dei granata Paolo Vanoli. Quest'ultimo dopo il calcio di rigore concesso ai suoi, ha avuto una discussione animata con Maripan, e poi è caduto sul terreno di gioco vittima di un malore che poi si è rivelato un semplice mancamento. Fortunatamente niente di grave, visto che dopo qualche secondo ha ripreso il suo posto in panchina.

I dettagli dell'accaduto

Tutto è nato al momento del penalty concesso con il VAR al Torino, dove mister Vanoli ha approfittato per richiamare la squadra e dare nuove indicazioni tattiche. L'allenatore si è rivolto in particolare a Maripan e lo ha fatto con grande enfasi, come accade spesso. Mentre finiva il suo intervento però ecco la difficoltà con Vanoli che si è lasciato cadere all'indietro tra lo stupore generale, finendo disteso sul terreno di gioco. Prontamente è intervenuto lo staff sanitario della formazione granata.

Non è stato necessario un particolare intervento medico. E' stato sufficiente sollevare la testa per Vanoli che è rimasto sempre cosciente ma ha accusato forse un calo di pressione e vertigini, finendo per accasciarsi. Capannello di uomini intorno a lui, mentre Vlasic sul dischetto aspettava il via libera per la battuta del calcio di rigore. Fortunatamente Vanoli si è rialzato presto e ha provveduto a tranquillizzare tutti, dimostrandosi pronto a proseguire il match.

La reazione sportiva degli avversari

La scena ha destato grande preoccupazione per tutti, sia in campo che sugli spalti. Sui volti dei giocatori delle due squadre è trapelato stupore e angoscia, fortunatamente il tutto è durato pochi istanti con un lieto fine quasi immediato. Anche Eusebio Di Francesco ha vissuto quei momenti con grande apprensione, l'allenatore del Venezia infatti si è avvicinato immediatamente a Vanoli per accertarsi di quanto stesse accadendo in campo.