Lazio-Fiorentina | Grassadonia: "Dobbiamo blindare la stagione. Sui rigori sbagliati..."

Terminata per 2-0 grazie alle reti di Piemonte e Visentin, la Lazio conquista un'altra importante vittoria dopo il successo in trasferta contro il Napoli. Le biancocelesti in ottima forma hanno dettato i ritmi già dai primi minuti di gioco proponendo diversi occasioni da goal. Al termine della gara, il mister biancoceleste, Grassadonia, ha dato le sue impressione su Lazio-Fiorentina.

Ottimo atteggiamento della Lazio, ma la nota stonata continuano ad essere i rigori

Sono un po' purtroppo una costante nostra. Dispiace soprattutto per loro. Perché i rigori ti consentono di chiudere una partita. Queste sono gare importanti di esperienza, di qualità, ma ancora brave le mie ragazze perché hanno tenuto botta e sono state brave a chiuderla.

Dopo aver sbagliato il rigore la Lazio è riuscita a trovare il secondo gol. Questo è un segnale di crescita in vista anche della prossima stagione