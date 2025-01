Lazio-Fiorentina | L'MVP del match Visentin: "È scattato qualcosa. In Coppa Italia dovremo..."

Con la rete del vantaggio biancoceleste, Noemi Visentin conta cinque goal da inizio stagione e raggiunge il primato di seconda migliore marcatrice della Lazio di mister Grassadonia, dopo Martina Piemonte con sei reti da inizio stagione.

Grazie all'ottima prestazione fornita nel lunch match contro la Fiorentina, l'attaccante romana conquista dalla Figc il titolo di MVP della gara per: “Oltre ad aver realizzato il gol del momentaneo 1-0 e conquistato un rigore, ha tentato due tiri nello specchio della porta avversaria e nessuno ha fatto meglio tra compagne e avversarie.”

Sicuramente, ormai siamo nella corsa salvezza. Ma dobbiamo sempre migliorarci, in ogni partita che abbiamo perso è mancato sempre quella cattiveria in più che poteva farci stare tra le prime cinque. È scattato qualcosa sia a livello tattico, che mentale, che di gruppo, che è ciò che ci ha portato a vincere queste due partite. Rigore? Io ho un po' di difficoltà di pressione sui rigori però chissà.

Abbiamo una consapevolezza diversa e andremo lì a Torino sapendo che non è finita, anche se siamo in svantaggio. Nel calcio tutto è possibile, come è successo nella partita di campionato, in cui abbiamo rimontato due gol, poi purtroppo l'abbiamo persa. Può succedere di tutto anche che magari passeremo il turno.