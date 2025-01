Lazio-Fiorentina | Piemonte: "È cambiato qualcosa, dobbiamo crederci. Contro la Juve..."

Secondo clean cheet e seconda vittoria consecutiva per la Lazio di Grassadonia che raggiunge quota 16 punti in classifica, a pari punti con il Sassuolo che questa mattina ha trovato il successo contro il Como, prossimo avversario della biancocelesti in Serie A.

Per le biancocelesti il prossimo impegno sarà decisivo in Coppa Italia, dopo la pesante sconfitta in casa contro la Juventus per 3-1, dovranno affrontare nuovamente le bianconere per il ritorno dei quarti di finale della competizione nazionale, sfida in programma giovedì 30 gennaio a Torino.

Al termine di Lazio-Fiorentina, le parole dell'attaccante biancoceleste, Martina Piemonte, autrice del goal del 2-0 al 78', ai microfoni ufficiali della società per commentare la gara.

Le parole di Martina Piemonte

Rigore sbagliato? Va così quest'anno ma cambieremo a rotta, con il goal mi sono rifatta (ride. ndr). È cambiato qualcosa quest'anno, le prime partite ci hanno dato consapevolezza, lo dimostriamo, dobbiamo crederci, i risultati lo dimostrano. Ogni partita la dobbiamo giocare come se fosse l'ultima. Credo che sia una crescita quella che stiamo facendo, la cosa difficile è che non era scontato riperdersi dopo grandi prestazioni, che poi perdiamo contro la Juventus e la Roma. Fai grandi partite e non tieni punti. O partite contro Napoli che pareggi e perdi punti per strada. Nonostante non ci fossero punti, il nostro punto di forza è sempre stato quello di rimanere unite.

Che obiettivo avete nelle prossime tre gare?

Nonostante abbiamo perso 3-1 in Coppa Italia contro la Juventus per noi la partita è ancora aperta fino all'ultimo. Ce la giocheremo e andremo lì non per farci un giro. Contro la Juve sarà sicuramente una partita alla morte. Contro il Como per noi è uno scontro diretto, è una squadra al nostro livello e ce la giocheremo a mille. Credo che da qui a fine stagione ci saranno tutte finali per noi. Diciamo che fino all'ultimo il campionato sarà aperto.

