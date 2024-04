Al termine di Juventus-Lazio, Semifinale d'andata di Coppa Italia che ha visto i bianconeri vincere per 2-0 sui biancocelesti, l'allenatore della Lazio Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Mediaset per analizzare la sfida andata in scena questa sera all'Allianz Stadium di Torino.

Le dichiarazioni ai microfoni di Mediaset

"Ci sono state un po' di problematiche. Abbiamo fatto un buon primo tempo ed un brutto secondo tempo. La Juventus oggi era diversa da tre giorni fa. Noi abbiamo speso tanto in campionato e, probabilmente, questo secondo tempo era troppo in questo momento con questa Juventus. Abbiamo un po' mollato e poi, la fisicità della Juventus, quando si mette così è impressionante, ci hanno messo un po' sotto. Il 2-0 è un risultato che tiene aperto ancora tutto per il ritorno. Teniamo un buon primo tempo, la personalità di venire qui a giocare. Poi c'è Isaksen che ha fatto due allenamenti, Marusic anche due allenamenti con me, c'è gente che ha ancora nel sangue le cose del passato. Ci vorrà tempo ancora. In certi aspetti bene, in altri meno bene. Poi c'è anche la fisicità, oggi c'era una differenza enorme di gambe che si è sentita soprattutto nel secondo tempo. Noi abbiamo fatto novanta minuti a Roma e un bellissimo primo tempo qui. Di quattro tempi ne abbiamo fatti tre grandi tempi. Il secondo tempo loro erano diversi, mentalità diversa con un trofeo in mezzo. Poi ci sono giocatori che valgono 100 milioni, sono pazzeschi. C'è da migliorare in tutto, è un calcio più fisico rispetto a prima, anche le caratteristiche dei giocatori sono importanti, lo sapevamo dall'inizio. Si migliora mano mano. Casale è dovuto entrare con due notti senza dormire per la nascita del bambino, però doveva entrare. Dopo tre giorni abbiamo speso tanto con la gara di campionato, ci poteva stare. Le loro motivazioni erano al massimo, quando è così si sente di più. Va accettato, faccio comunque i complimenti ai ragazzi che ce l'hanno messa tutta. E' finita 2-0 ma c'è il ritorno, vediamo cosa succede".

Queste invece le sue parole a Lazio Style Channel