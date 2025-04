Grandi giornate sia per la Lazio che per la Roma, infatti, mentre le aquile hanno sconfitto la Dea, merito della rete segnata dall'ala Gustav Isaksen su assist del centrocampista Dele-Bashiru, il club di Ranieri è riuscito a pareggiare contro la Juventus, grazie al gol di Shomurodov. La vittoria al Gewiss Stadium ha permesso al club biancoceleste di riscalare la classifica e posizionarsi al 6° posto con un totale di 55 punti, 2 di distacco dalla Roma. Dopo la sconfitta della squadra di Baroni nel derby del 5 gennaio, è in arrivo un nuovo incrocio tra le due avversarie, infatti, il 13 aprile alle ore 20:45 si disputerà Lazio-Roma, e riguardo alla nuova partita in programma tra le due sono intervenuti in giallorossi Shomurodov e Svilar ai microfoni di Dazn, al termine del match contro la Juventus.

Eldor Shomurodov a Dazn

Il derby contro la Lazio vale 6 punti. Vogliamo far felici i nostri tifosi.

Mile Svilar a Dazn

È la partita più speciale dell'anno dobbiamo entrare in campo con la giusta cattiveria: non vedo l'ora!

