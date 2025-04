Grande festa per la rosa biancoceleste, ieri le aquile hanno sconfitto la Dea e riscalato la classifica di Serie A, dove al momento occupano la 6a posizione con un totale di 55 punti, soltanto uno di distacco dalla Juventus e Bologna, la quale stasera dovrà scendere in campo per affrontare il Napoli. Grazie alla vittoria, il club di Baroni si trova 2 punti sopra la Roma e 3 sopra la Fiorentina, ma non solo, soltanto due lunghezze separano la Lazio dall'Atalanta, al momento al 3° posto. Le aquile, pima di concentrarsi sui prossimi incontri, festeggiano il trionfo di ieri, soprattutto Gustav Isaksen, artefice della rete che ha condotto alla vittoria, ma non solo, ieri l'ala danese ha battuto un suo record personale.

Gustav Isaksen: la grande stagione del biancoceleste

Gustav Isaksen sta vivendo un momento di gloria alla Lazio, infatti, nello scontro con l'Atalanta ha portato alla vittoria il suo club tirando il pallone in rete al 56', su assist del centrocampista Dele-Bashiru, tuttavia, la vittoria non é l'unco evento che festeggia l'ala, infatti, il danese, grazie al suo gol, ha battuto un record personale. Isaksen, nella stagione 24-25, ha già totalizzato 36 presenze in maglia biancoceleste, realizzato 2 assist e compiuto 4 reti, nella stagione passata, invece, erano 28 le volte in cui l'ex Midtjylland era sceso in campo, 3 le reti ed era stato artefice soltanto di un assist. Il confronto tra la stagione passata e quella attuale rappresenta un grande salto di qualità per l'attaccante della Lazio, merito anche del mister Marco Baroni che ha sempre fatto sentire la sua fiducia nei confronti del numero 18.

