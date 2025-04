Ranieri in vista del derby: "Partita immensa, spero i tifosi si possano divertire"

Al termine del match tra Roma e Juventus, il mister giallorosso, Claudio Ranieri, è intervenuto nel post partita commentando non solo il match contro i bianconeri, terminato in parità per 1-1, ma anche rilasciando alcune dichiarazioni in vista del derby capitolino contro la Lazio, in programma domenica 13 aprile alle ore 20:45.

Ranieri ai microfoni di Dazn

Io mister derby? Inizia il rettilineo finale, ho detto ai ragazzi. Siamo partiti, ma ora arriva il derby, una partita immensa, che si commenta solo dopo. Sperando che si faccia bene e in cui i tifosi si possano divertire e sperando ci sia tanta tecnica in campo.

Il cammino della Roma da inizio 2025

Per la squadra di Claudio Ranieri si prospetta un periodo complesso, colmo di scontri diretti per questo rush finale di fine stagione: Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan. La Roma ha un rendimento straordinario da inizio 2025, anche grazie all'arrivo di mister Ranieri: i giallorossi sono infatti imbattuti in campionato da Como-Roma dello scorso 15 dicembre, conquistando da inizio anno 10 vittorie e 3 pareggi.