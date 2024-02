Gds | Lotito in esclusiva: “Questa è la Lazio che voglio io. Ci ingrandiremo su tutti i fronti”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha rilasciato un’intervista reperibile nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il patron biancoceleste ha avuto modo di discutere diversi aspetti che stanno tenendo banco in casa biancoceleste, dalla prestigiosa vittoria europea ottenuta con il Bayern mercoledì sera (cercando però di riportare subito il focus sul campionato), alla questione rinnovi, fino ad arrivare allo Stadio Flaminio.

Questo il suo intervento alla Rosea:

Presidente, è stata la giornata più bella della sua gestione?

”È stata sicuramente una grande vittoria, ma eviterei di fare classifiche. Ho sempre ritenuto che il lavoro fatto bene alla lunga paghi. Certi successi sono una spinta importante per andare avanti. Ma non ci si può certo fermare ad ammirarsi. Anche perché il campionato incombe e ci costringerà a breve a una serie di impegni decisivi”

Tutto giusto. Però non può negare di essersi divertito parecchio mercoledì sera.

”Sa qual è la vera soddisfazione? Non la vittoria, ma vedere l’Olimpico pieno e unito con la squa- dra. E vedere alla fine i tifosi felici. Si dice spesso che il pubblico sia il dodicesimo uomo. Mercoledì lo è stato davvero e ha fatto la differenza”.

Anche gli altri undici, i giocatori scesi in campo e quelli subentrati, hanno però fatto fino in fondo il proprio dovere...

Battere il Bayern sembrava impossibile, invece la Lazio ci è riuscita. Eliminarlo sarebbe un’impresa stratosferica. Quanto ci credete?

”Alla sfida di ritorno ci penseremo tra tre settimane. Il match di andata è stato interpretato alla per- fezione, cercheremo di fare altrettanto al ritorno. Ma non dobbiamo commettere l’errore di distrarci con quella partita. Perché in campionato ci aspettano sfide delicate e importanti”.