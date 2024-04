Il Messaggero | Eriksson può far ritorno all'Olimpico: ecco quando

Dopo l'entusiasmo visto a Liverpool e Benfica, adesso è il turno della Lazio di accogliere di nuovo Sven Goran Eriksson per una giornata speciale. L'uomo che ha portato il secondo scudetto al club è pronto a tornare all'Olimpico per ricevere l'affetto dei tifosi, che sembrano pronti a rispondere positivamente alla sua presenza.

Quando può tornare Eriksson?

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club sta lavorando ai preparativi per festeggiare il 50º anniversario della vittoria dello scudetto del 1974. Si spera di riunire anche Eriksson per l'evento previsto il 12 maggio allo stadio Olimpico, un modo per celebrare non solo il primo tricolore, ma anche il secondo e rendere omaggio al celebre allenatore svedese.