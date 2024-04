Calciomercato Lazio, Pedullà: "La Juventus vuole aspettare per Anderson, lui rivaluterà il rinnovo ma..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà si è espresso in merito alla situazione legata all'esterno della Lazio Felipe Anderson. Il giocatore da diversi giorni continua ad essere al centro del mercato biancoceleste, visto il forte interessamento della Juventus che è stata data vicinissima ad un accordo con lui. Il brasiliano infatti, non ha ancora accettato il rinnovo con i biancocelesti proprio per l'inserimento del club bianconero. Tuttavia, Pedullà ha invitato tutti alla cautela vista la non concretezza ufficiale della Juve e le possibili altre opzioni che potrebbero palesarsi.

Anderson Lazio

Queste le parole di Pedullà: