Calciomercato Lazio, incontro Lotito - Setti per Belahyane: i dettagli

Lazio-Belahyane, pista calda con il Verona

La Lazio sembra intenzionata a muoversi con largo anticipo per assicurarsi Reda Belahyane. Lo riferisce l'edizione odierna de L'Arena, parlando di una delle giovani sorprese di questo campionato di Serie A. La scorsa settimana, il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato avvistato in un pranzo a Roma con il patron del Verona, Maurizio Setti. I due hanno rapporti cordiali e, naturalmente, hanno discusso del futuro del centrocampista franco-marocchino. Attualmente, il valore di mercato del giocatore è stimato tra i 7 e gli 8 milioni di euro, ma non si esclude che possa raggiungere la doppia cifra.

I dettagli su un suo possibile arrivo nella Capitale

La Lazio, desiderosa di bruciare la concorrenza, si sta muovendo rapidamente. Anche Inter e Milan sarebbero interessate al giocatore, anche se al momento non hanno dato segnali concreti. Secondo il quotidiano, l'obiettivo è chiudere l’accordo in tempi brevi. Si sta lavorando per stabilire le tempistiche del trasferimento del classe 2004 dal Verona: l'operazione potrebbe essere definita già a gennaio, ma il suo arrivo a Roma slitterebbe a giugno. È previsto un nuovo incontro tra le parti per discutere i dettagli economici e la formula dell'accordo, che potrebbero subire modifiche. Baroni, che conosce bene il ragazzo, ne ha parlato positivamente, e alla Lazio il giocatore piace molto. La trattativa potrebbe concludersi con un lieto fine.