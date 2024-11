Serie A, Como e Monza non vanno oltre il pareggio

Serie A, il risultato di Como-Monza

Il derby lombardo tra Como e Monza si conclude con un pareggio per 1-1. Le squadre guidate da Fabregas e Nesta non si fanno troppo male, portando a casa un punto ciascuna che, però, non è sufficiente a migliorare significativamente le rispettive posizioni in classifica.

Il match

Nel primo tempo, meglio il Como, che passa in vantaggio grazie al gol di Engelhardt. Nella ripresa, il Monza reagisce e trova il pareggio grazie a un rigore trasformato da Caprari. Un punto per parte: i lariani salgono a quota 11, restando terzultimi, mentre i brianzoli si portano a 10, confermandosi al penultimo posto.