Il Messaggero | Castellanos è in bilico: c'è il Girona su di lui

Il nodo della lista Under 22 e Castellanos

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, una mano alla lista già intasata potrebbe arrivare da Castellanos. Il Girona ha offerto invano 12 milioni, poi 15 più bonus, ma non lo ha mai mollato. E ora ha praticamente ceduto Dovbyk per 40 milioni all'Atletico. Se dovesse reinvestire la metà dell'incasso (20) per riportare in Spagna l'argentino, stavolta spalancherebbero le porte a Formello e andrebbero a prendere un sostituto.

S.S.Lazio

I possibili sostituti del Taty



Continuano a esserci freddezza su Simeone, Dia è congelato da tempo. Piace tanto il greco Ioannidis, ma il cartellino sembra schizzato a 30 milioni per questo il Bologna ha desistito. Servirebbe comunque un altro bomber con Noslin e la Lazio continua valutare anche due gioielli "Under 22", che potrebbero entrare senza limitazioni nell'elenco. Occhio ai classe 2005 Pardo e Bellingham jr: il talento del Gent ha fiuto del gol (7 nelle ultime 10gare), piace tantissimo, sotto traccia si lavora all'affondo; Jobe, fratello del fenomeno Jude, invece, vorrebbe rimanere un altro anno al Sunderland, che pretende 20 milioni sul piatto. Oltretutto James Rodriguez escluderebbe, per ovvie ragioni, I'inglesino. Il grande vecchio o il nuovo.