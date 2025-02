Lazio, Zaccagni in dubbio contro il Cagliari: tutti i possibili assenti

Mancano poco meno di 48 ore al ritorno della Lazio in campo, questa volta in serie A, nella trasferta contro il Cagliari che servirà a rialzarsi dopo la brutta battuta d’arresto casalinga contro la Fiorentina. Quest’ultimo periodo, almeno in campionato, non è stato poi così positivo per gli uomini di Baroni che, da fine dicembre, hanno collezionato un pareggio contro l’Atalanta, una sconfitta contro la Roma, un altro pareggio contro il Como e l’ultima sconfitta contro la Fiorentina, in mezzo l’unica vittoria nella trasferta contro il Verona. In Sardegna bisognerà invertire il trend negativo di dicembre-gennaio e tornare ad essere la Lazio di sempre.

Cagliari-Lazio, Zaccagni assente?

Baroni sta preparando tutto per la trasferta di domani sera e, in particolare, incrocia le dita e chiede al suo capitano di provarci. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, già venerdì, l’influenza ha messo a dura prova Zaccagni (nel frattempo, non volato in Portogallo perché squalificato) dalla seduta della vigilia del volo per Cagliari. Anche all’andata, Zaccagni aveva saltato lo stesso allenamento infrasettimanale per gastroenterite, ma era riuscito poi ad esserci per il match, subentrando e risolvendo la partita con un rigore. La speranza è quella di tornare in campo e provare a siglare il primo goal in Sardegna, proprio contro Caprile che, con il Napoli in Coppa Italia, parò il rigore dagli 11 metri proprio al capitano della Lazio.

