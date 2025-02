Lazio, si pensa a Ngonge per l’attacco e spuntano altri nomi per il centrocampo

La Lazio sta preparando la trasferta contro il Cagliari di domani, nel frattempo la società, dopo il trasferimento di Castrovilli e il mancato arrivo di Casadei, dovrà pensare ad Una soluzione a centrocampo, reparto bisognoso di un rinforzo. Non è bastato Ibrahimović (con caratteristiche da trequartista-esterno), ufficializzato lo scorso 13 gennaio e ancora alla ricerca dell’esordio. A Baroni è stato promesso un centrocampista per far rifiatare Guendouzi, Rovella e compagni. Messa da parte la questione centrocampista, la Lazio lavora anche per cercare un difensore o un attaccante.

Ritorna in pole Ngonge: le possibilità e gli incastri

Uno dei nomi accostati alla Lazio in questo mese è stato quello di Ngonge. Ieri sono arrivate le conferme sul tentativo di portare a Formello il calciatore: la Lazio ha proposto 1 milione per il prestito oneroso e 14 per l’obbligo di riscatto nel 2026 (come riporta Il Messaggero). L’offerta interessa a De Laurentiis, ma senza l’arrivo di un sostituto a Napoli non se ne può parlare. Baroni conosce Ngonge che ha giocato 21 gare ai suoi ordini a Verona, condite da 6 goal e 2 assist (prima della rivoluzione avvenuta durante il mercato di gennaio). I due potrebbero ritrovarsi a Roma, ma tutto dipende dagli incastri in entrata del Napoli, squadra con cui l’attaccante belga ha collezionato solo 271 minuti in questo 2024-2025 e due centri in Coppa Italia. Inutile dire che il tutto dipenderà anche dalle uscite della Lazio, con Tchaouna ancora nel mirino del Bologna.

Depositphotos

