Lazio, Marchegiani: “Alternare Provedel e Mandas? Scelta inusuale ma interessante perché…”

Per quest’anno Sarri ha davvero in mente di realizzare una clamorosa e inedita staffetta fra i due portieri disponibili nell’organico: Ivan Provedel e Christos Mandas, il presente e il futuro della Lazio. L’intenzione del mister è stata chiaramente manifestata contro Fenerbase e Galatasaray in Turchia, come molte altre squadre che progettano l’alternanza dei numeri uno fra campionato e coppe. Però, nessuno, almeno in tempi recenti, ha mai pianificato un turn-over in porta come quello dei centravanti, dei difensori o dei centrocampisti: un’idea che Sarri ha esternato quasi pubblicamente e che già sta attuando sul campo. A parlare di questa situazione, ai taccuini de Il Messaggero, è l’ex calciatore Luca Marchegiani, autore di 243 partite in Serie A e uno scudetto con la maglia della Lazio, portiere di talento di grande affidabilità, oggi uno dei migliori opinionisti di Sky.

Le parole di Marchegiani sull’alternanza fra i due portieri

Mandas o Provedel?