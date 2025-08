Gila e Provstgaard pronti per il debutto della Lazio in Serie A: la scelta di Sarri

La Lazio si sta preparando al debutto in Serie A che verrà domenica 24 agosto a Como e Sarri sta preparando la migliore formazione per fronteggiare il prossimo campionato. Per quanto riguarda la difesa, non dovrebbero esserci più dubbi e sarebbero in procinto di essere confermati proprio Gila e Provstgaard per comporre il nuovo tandem della Lazio.

La composizione della difesa biancoceleste: Gila

Considerando la penale di Romagnoli - che comporta due giornate di squalifica da scontare (complice il cartellino rosso nello scellerato epilogo dello scorso 25 maggio all’Olimpico contro il Lecce) - e le condizioni di Patric, nuovamente stirato - Sarri è quasi costretto ad optare per Gila e Provstgaard (di Gigot si sono perse le tracce il 20 luglio dopo appena sei giorni di preparazione a Formello). I due centrali sono già stati battezzati nel pre-campionato dove fanno coppia fissa già da un po’, come è successo in Turchia per le due amichevoli e come accadrà sabato per il test con il Burnley. D’altronde, Gila è un top player su cui non ho messo il veto alla cessione soltanto due mesi fa, tornando alla Lazio, ma anche nell’estate 2023 quando il mister si oppose all’ipotesi di prestito al Verona, considerando che il giovane sarebbe potuto crescere molto e avrebbe potuto scavalcare perfino Casale nelle gerarchie biancoceleste. Così, lo spagnolo trascorse le prime 12 giornate in panchina, ma alla prima occasione inutile entro in campo e non uscì più dal blocco di titolari sino all’epoca dell’avvento di Tudor.

La composizione della difesa biancoceleste: Provstgaard

Come riporta Il Corriere dello Sport, Sarri può contare sui suoi riferimenti in difesa come Romagnoli, appunto Gila, anche Patric, però, nei primi giorni di preparazione a Formello il mister è rimasto colpito anche e soprattutto dalla dedizione al lavoro e dalle capacità del giovane Provstgaard, ex Vejle, capitano dell’under 21 della Danimarca all’ultimo europeo di categoria in Francia, preso dalla Lazio a gennaio e quasi mai utilizzato da Baroni. Il difensore può contare appena due presenze con l’aquila sul petto, essendo entrato in corsa nelle partite a Bergamo ed ad Empoli, trasferte in un semplici ma che il giovane ha saputo affrontare senza sfigurare, mostrando grande determinazione e qualità tecniche.