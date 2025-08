Le pagelle di Galatasaray-Lazio: bene Cancellieri, da registrare le uscite dal basso

Si chiude la tournée turca della Lazio di Maurizio Sarri con un pareggio per 2-2 sul campo del Galatasaray. I padroni di casa vanno dopo pochi minuti in vantaggio con Torreira, ma la Lazio ha la forza di ribaltarla entro la fine del primo tempo con una buona parte centrale di gara propiziata prima dal pareggio con l'autogol di Sanchez e poi il gol di Zaccagni a scadere di frazione. Pareggia i conti sempre Torreira per il Gala a pochi minuti dal triplice fischio.

Le pagelle di Galatasaray-Lazio

Mandas: 6

Poteva probabilmente aiutare i compagni in occasione del gol subito con un'uscita in presa alta; qualche imprecisione con i piedi ma nulla di grave. Dal 58' Provedel: 6



Hysaj: 5.5

Qualche imprecisione con i piedi in impostazione. Dal 45' Gila: 6 Fa correre qualche brivido in impostazione, non è apparso il solito Gila forse complici i carichi di lavoro del ritiro.



Marusic: 6

Dopo i minuti da centrale contro il Fenerbahce, Sarri gli dà continuità in quella posizione, non sfigura il montenegrino che si dimostra duttile. Dal 58' Lazzari: 5.5



Romagnoli: 6

Arriva dalla sua parte del castello difensivo il gol dello svantaggio, per il resto attento nelle chiusure e negli anticipi. Dal 65' Provstgaard: 6



Tavares: 6

Attento in difesa, ma non affonda troppo in avanti. Dal 45' Pellegrini: 6 Alcune volte in ritardo in ripiego ma sempre attento.



Guendouzi: 6.5

Non si fa amici in Turchia con il suo solito atteggiamento da leader carismatico, il solito numero 8. Dal 65' Belahyane: 6.5



Rovella: 6.5

Impegno polmoni e interdizione nonchè battitore dell'angolo che propizia il gol dell'1-1. Dal 45' Cataldi: 6 in fase di interdizione perde qualcosa ma le trame di gioco le tesse lui.



Dele-Bashiru: 5.5

Si limita al compitino senza eccellere. Dal 45' Vecino: 5.5 non sempre al centro del gioco nella ripresa.



Cancellieri: 7

Cancellieri - SS Lazio



È il giocatore cui Sarri destina più minuti ed è nel vivo del gioco con tanto di assist per il vantaggio biancoceleste. Dal 77' Noslin: 6



Castellanos: 5.5

Davvero poco ispirato nel primo tempo che gli concede Sarri. Dal 45' Dia: 6 prova a far risalire la squadra in più di un'occasione e si sarebbe procurato anche un penalty solare non ravvisato però dall'arbitro.



Zaccagni: 6.5

Il capitano è nel vivo del gioco e aggressivo nell'atteggiamento, suo il gol del 1-2 che rifinisce una splendida azione. Dal 58' Pedro: 6



La pagella di Sarri

Voto: 6.5

Qualche squillo offensivo c'è stato a dispetto delle ultime uscite. Da registrare ancora le uscite dal basso.