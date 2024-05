L'Europeo è alle porte, cosi come i convocati di Spalletti che faranno parte della spedizione Azzurra per Euro2024. L'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti a Coverciano a margine del convegno "Il calciomercato ai tempi dell'intelligenza artificiale". Queste le sue parole.

Negli ultimi 5-6 anni la tecnologia nel calcio ha fatto passi in avanti, basti pensare che ora se vuoi comprare un calciatore anche dal Sudamerica lo puoi fare in 5 minuti. L'intelligenza artificiale bisogna saperla usare nel modo giusto. Per i tifosi c'è molto più contatto con i social, quindi puoi stare più vicino alla squadra attraverso un social.