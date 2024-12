Hernanes: “Le mie lezioni hanno aiutato Noslin e la Lazio a passare il turno”

Nella grande notte di ieri spicca la super prestazione di Noslin coronata con la sua prima tripletta: battuto il Napoli per 3-1, i biancocelesti hanno raggiunto i quarti di finale. Dopo le reti in campionato arrivate contro Torino e Genoa, arrivano anche in Coppa Italia i suoi gol. Nel proprio profilo Instagram, il profeta Hernanes ha spiegato come le sue lezioni sui colpi di testa sono servite a Noslin e alla Lazio giocare per vincere contro il Napoli.

Hernanes si complimenta con Noslin

Sono contento che le mie lezioni su TikTok hanno aiutato Noslin e la Lazio a passare il turno in Coppa Italia. Il portiere viene in questa direzione e lui colpisce dritto, come avevo detto.

Il video