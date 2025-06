UFFICIALE: il Lione è stato retrocesso in Ligue 2

Come riporta Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il Lione - squadra francese militante nel maggior campionato francese - è ufficialmente retrocesso in Ligue 2… ma il club ha la possibilità di presentare ricorso.

Il problema dei debiti

Come spiega il sito Calcio e Finanza, per la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) la squadra francese ha debiti economici-finanziari troppo elevati e qualche mese fa ne aveva richiesto la retrocessione.

Nelle audizioni tenute oggi, come riporta, invece, il sito RSI, il club francese non è riuscito a presentare le garanzie richieste e, per questo motivo, la decisione finale è stata la retrocessione.

Il post di Fabrizio Romano