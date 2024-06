Pedullà: "Tudor e Lotito hanno idee diverse. Ecco come stanno veramente le cose"

Giorni turbolenti in casa Lazio, dove continua a tenere banco la questione legata alla permanenza in panchina di Igor Tudor. nuovi sviluppi ci sono stati nella giornata di ieri, quando Società e tecnico si sono incontrati per definire il futuro. Non è stata trovata ancora una soluzione definitiva, ma ciò che trapela è che Tudor possa rimanere a meno di clamorosi nuovi scenari. Tuttavia, il rapporto tra Lotito e l'allenatore non è del tutto in simbiosi, come rivela l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio account X.

Queste le sue parole in merito:

"Se vi raccontano che il rapporto tra #Lotito e #Tudor non ha alcun tipo di problema vi raccontano sciocchezze come quella di #FelipeAnderson che era della #Juventus. Se andranno avanti, e per ora vanno avanti, è solo per una questione di soldi e di contratto. Stop. Ma hanno idee diverse su molte cose, sarebbe giusto raccontare la verità anche per i tifosi della #Lazio che leggono

Di seguito il post di Pedullà: