Le squadre con più tesserati nei maggiori cinque campionati: la posizione della Lazio

L'obiettivo di mercato della Lazio in questa sessione non potendo operare in entrata è senza dubbio quello di sfoltire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri cedendo gli esuberi rientrati dai prestiti ottenendo così un roster giusto per disputare solamente campionato e Coppa Italia. Al momento le uscite della Lazio sono state: Tchaouna al Burnley, Artistico allo Spezia, Milani e Crespi all'Avellino, ma la squadra resta comunque troppo folta.

È un problema che riguarda molte squadre in giro per l'Europa costrette a cedere per evitare poi di ritrovarsi giocatori fuori lista.

La Top10 delle squadre con più tesserati nei maggiori campionati

Al primo posto troviamo di questa speciale classifica troviamo ovviamente il Chelsea, che già dall'anno scorso ha dovuto fronteggiare questo problema, ma spicca la forte presenza di tante squadre di Serie A ben 4 nelle prime 10.

Chelsea (46 tesserati) Como (44 tesserati) Brighton (43 tesserati) Burnley (39 tesserati) Hoffenheim (39 tesserati) Bologna (37 tesserati) Fiorentina (37 tesserati) Lazio (37 tesserati) Lipsia (35 tesserati) Brentford (35 tesserati)

