Lazio, Sarri blinda Rovella e blocca la cessione: sfumato l’obiettivo dell’Inter

In queste ultime settimane si è parlato di un’ipotesi di cessione in casa Lazio con l’Inter interessatissima al profilo di Nicolò Rovella, addirittura disposta a pagare la clausola di 50 milioni legata al giovane centrocampista. Proprio tale clausola scadrà il 31 luglio, così che l’obiettivo dell’Inter sembra sfumato, anche perché a ribadirlo è stato Sarri: il regista non si può cedere. Da giovedì il Comandante è tornato a Formello e i colloqui con Fabiani si sono intensificati: il tecnico è stato chiaro e non intende perdere alcuni big, fra cui il regista che lui stesso ha scelto nell’estate 2023 e indicato per sostituire Lucas Leiva.

Rovella rimane a Roma: la disposizione di Sarri

Come riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, Sarri è stato molto chiaro e non vuole assolutamente cedere Rovella, regista che lui stesso aveva scelto, assieme a Samuele Ricci (approdato quest’anno al Milan) per il centrocampo biancoceleste. Non è un caso che, a distanza di due anni, a Rovella e Ricci si contendano il posto in Nazionale, dimostrando entrambi di essere due talenti azzurri. Oltretutto, Rovella è un vero e proprio laziale oramai, si sente coinvolto dai colori biancocelesti ed è entusiasta di affrontare un’altra stagione con l’aquila sul petto, nella città in cui ha conosciuto la sua compagna e dove nascerà sua figlia Venere a settembre. Nel 2023 il giocatore aveva deciso di lasciare la Juve perché sapeva che avrebbe lavorato con Sarri a Formello, non a caso è stato uno dei più contenti alla notizia del ritorno del Comandante quest’anno.

L’Inter cambia volontà

La Lazio, dopo il prestito biennale, ha esercitato il riscatto obbligatorio su Rovella e lo farebbe partire solo per offerte irrinunciabili, pari o molto vicine alla cifra stabilita due anni fa per risolvere il contratto: 50 milioni. L’inter, alla fine, si è dichiarata non interessata, poteva essere una minaccia per il centrocampista di origini milanesi e tifoso e nerazzurro fin da bambino. Invece, non dovrebbero essere previsti colpi di coda o sorprese: la linea dell’Inter si è fermata sulla permanenza di Calhanoglu il quale sta cercando in tutti modi di andare al Galatasaray. Se tale opzione si verificherà, Marotta virerebbe su altri obiettivi, meno costosi di Rovella. Anche a Formello cresce la sicurezza che Rovella non cambierà squadra e rimarrà disponibile per la Lazio: d’altronde, Lotito ha promesso a Sarri di tenere tutti i big e, se il mercato si dovesse sbloccare, un sacrificio verrebbe fatto sicuramente, ma in altri ruoli.