Lazio-Bologna | Italiano nel post: “L’ingenuità ci è costata cara, oggi partita tosta contro una Lazio che sta bene”

È terminato il match dei biancocelesti iniziato alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma contro il Bologna di Vincenzo Italiano. La sfida, valida per la tredicesima giornata di Serie A, per la Lazio (dopo le ultime vittorie contro Cagliari e Monza), attualmente nelle zone più alte della classifica, a pochi punti dalla prima posizione e Bologna (dopo le vittorie contro Lecce e Roma) è stata giocata con grande motivazione da entrambe le squadre. Dopo il match, è intervenuto il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano.

Purtroppo in questo calcio rimanere in inferiorità numerica è impossibile da reggere perché tutti giocano e corrono molto, oggi siamo stati noi la squadra in difficoltà. Oggi l’ingenuità ci è costata cara, mi dispiace per Pobega perché stava attraversando un bel momento. Nel primo tempo stavamo giocando alla pari con la Lazio e poi siamo stati condizionati. Dispiace per oggi, mercoledì abbiamo una partita importante. Il pensiero è già a mercoledì, mi dispiace per la fatica fatta da coloro che sono rimasti in campo perché correre in inferiorità è una fatica tripla, dobbiamo archiviare e pensare a quello che sarà in Champions. Dobbiamo limare qualche dettaglio, non commettere errori e migliorare. Era tosta oggi contro una Lazio che sta bene.