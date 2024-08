C'è tanta curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori nel vedere la nuova Lazio di Marco Baroni: l'esordio in campionato è sempre più vicino, i biancocelesti sfideranno il Venezia il 18 agosto agosto alle 20:45. Il telecronista di Dazn Riccardo Mancini, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ha trattato vari temi che ricorrono spesso in casa Lazio. Queste le sue parole.

Hai commentato per Dazn le prime amichevoli della Lazio, come l'hai vista?

E' una Lazio in rodaggio, che sta provando a crescere, sta imparando concetti e filosofia nuovi, credo che abbia ancora bisogno di tempo per esprimere tutto il suo valore. Questa è stata la sensazione a 360 gradi. Ho visto sicuramente una Lazio in crescita rispetto al ritiro di Auronzo contro il Frosinone, ha provato diverse cose, non è continua nei novanta minuti, però vedo cose diverse. E' chiaro che passare da Sarri a Tudor, già lì c'è stato un cambiamento, a Baroni che è un terzo allenatore che è abbastanza diverso rispetto agli altri due, non è semplicissimo, però vedo che stanno applicando e imparando cose.

S.S.Lazio

Che impressione ti hanno fatto i nuovi?

Sui nuovi è ancora difficile esprimersi. Tra tutti quello che mi è piaciuto di più è certamente Tchaouna, che ha colpi, qualità e valori. Ha fatto meglio rispetto a Isaksen e lo vedo un po' più avanti nelle gerarchie e nei pensieri di Baroni, lui è quello che secondo me ha fatto vedere le cose migliori. Mi aspetto molto da Noslin, che per me è un giocatore che può regalare soddisfazioni perché può fare l'esterno, lui nasce in quella posizione, in Olanda giocava lì; Baroni lo ha adattato a fare il centravanti che ha comunque fatto in Olanda, però come caratteristiche lui è più un esterno destro e sinistro, da lui mi aspetto molto, è ancora un po' indietro. Nuno Tavares in venti minuti l'ho visto molto bene, peccato sia durato soltanto venti minuti, però è un giocatore che alla Lazio può dare quel cambio di marcia sulla sinistra che le è un po' mancato in questi anni, avendo Marusic e Hysaj un po' bloccati, qualcosina in più da questo punto di vista l'ha guadagnato con Pellegrini però Nuno Tavares mi sembra più pronto fisicamente, aspettiamo che torni però quei venti minuti li ha fatti veramente bene, era il migliore in campo con il Trapani secondo il mio pensiero. Su Dele-Bashiru non posso esprimermi, perché l'ho visto molto poco. Con il Frosinone l'ho visto veramente poco, contro il Trapani non ha giocato, secondo me è ancora indietro. Come dice Baroni mi sembra che deve trovare ancora il suo vero ruolo, trequartista o mezz'ala, forse più quest'ultima sinceramente, però aspettiamo, è ancora un po' presto.

S.S.Lazio

Sulla questione capitano, che idea ti sei fatto?

La questione capitano forse doveva essere gestita meglio, se sono confermati i malumori dello spogliatoio forse poteva essere gestita meglio. Penso che allo stesso tempo Zaccagni sia un giocatore da fascia da capitano, da dieci sulle spalle perché è uno che non si è mai tirato indietro di fronte alle responsabilità e quindi secondo me se la merita anche. Bisogna capire a livello di meritocrazia interna allo spogliatoio se magari non fosse più giusto darla a qualcun' altro, io penso che con un nuovo corso bisogna fidarsi dell'allenatore che sta creando secondo me un clima giusto, sta alla squadra seguirlo. Se questa scelta può esser vista anche come un “seguitemi, venitemi dietro” e la squadra si fida, può esser un buon segnale. Cataldi per anzianità e per Lazialità è forse il giocatore che più si meritava la fascia, si può dire la stessa cosa per Romagnoli, però vediamo; in questo momento è giusto fidarsi di Baroni che deve tenere il manico della squadra.

Cosa manca a questa squadra per essere più competitiva?