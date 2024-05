CdS | Lazio, Kent si propone: vuole scappare dal Fenerbahçe

Ryan Kent è stato uno dei tormentoni di gennaio, sfumato all'ultimo giorno di calciomercato. Il Fenerbahçe aveva deciso di mantenerlo in organico, ma adesso, a cinque mesi di distanza, il nome dell'inglese torna ad accostarsi alla Lazio. Come scrive il Corriere dello Sport, questo è ciò che sostengono in Scozia e Turchia, dove si parla di un calciatore che vuole assolutamente lasciare il club turco:

Sta vivendo un incubo al Fenerbahçe e salvo grandi sorprese non resterà in squadra nella nuova stagione.

Per questo motivo sembra essere tornato in ottica biancoceleste, sebbene l'allenatore sia cambiato rispetto a gennaio.

Di nuovo su Greenwood

Un altor ritorno di fiamma è quello per Greenwood. L'inglese è stato vicinissimo alla Lazio a settembre, poi si è trasferito al Getafe, con cui questa stagione ha segnato 10 gol e servito 6 assist. Il suo rendimento lo ha messo nel mirino del Borussia Dortmund e di alcuni club italiani, tra cui la Lazio.