La Repubblica | Idea Amrabat, Tudor spinge. Ansia Kamada

Nonostante le voci degli ultimi giorni, come riporta La Repubblica, Lotito ha confermato Tudor ma ora deve accontentarlo sul mercato.

Occhi su Amrabat

Dopo Tchaouna, che andrà a sostituire Felipe Anderson, il tecnico chiede rinforzi in mediana e la sua idea è Sofyan Amrabat. Il centrocampista tornerà a Firenze poiché il Manchester United non lo riscatterà. Il riscatto sarebbe scattato a 25 milioni, la Lazio può tentare di prenderlo a 15/17. Il problema è l'ingaggio: Amrabat guadagna 4 milioni netti, con contratto fino al 2025, una cifra a cui la Lazio non potrebbe arrivare. Su di lui ci sono Milan, Napoli e Juve. La società biancoceleste preferirebbe andare su un profilo con caratteristiche simili ma costi inferiori.

La situazione di Kamada e Luis Alberto

Capitolo Kamada: il giapponese è disposto a restare, ma firmando il rinnovo per un solo anno. La Lazio, invece, vuole che eserciti l'opzione sul triennale. Per quanto riguarda Luis Alberto, l'Al Duhail è arrivato a offrire 12 milioni, ma Lotito ne vuole 15. Si lavora sui bonus per accontentare tutti e chiudere. C'è anche da blindare Jacopo Sardo, talento classe 2005 della Primavera, il cui contratto scadrà a giugno.