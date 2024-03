CdS | Solo contestazione dall'inizio dalla fine

Dal silenzio ai fischi: la partita è iniziata con una contestazione e si è chiusa con un'altra. I primi 45 minuti hanno visto lo sciopero del tifo, i secondi si sono divisi tra cori e fischi. Una vera e propria metamorfosi all'interno del match: la nord in protesta per i fatti di Monaco, su cui aveva già pubblicato un comunicato via social. Lo striscione ha infatti ripreso il finale di quelle parole. Disordini e problemi a Monaco che hanno portato a una difficoltà nell'accesso allo stadio e pure all'arresto di un 18enne.

Dopo essersela presa con le forze dell'ordine tedesche, il club ha attaccato anche la società che si sarebbe dovuta esporre per tutelarli. Diversi tifosi sono stati lasciati fuori fino almeno alle 21:20 e l'addetto ai tifosi della Lazio non avrebbe fatto nulla affinché questa situazione si normalizzasse.