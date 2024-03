Tennis, che impresa per Luca Nardi: batte Djokovic in tre set

Una vera e propria impresa agli Indian Wells per il tennista italiano Luca Nardi: il 20enne marchigiano, numero 123 al mondo, ha battuto il suo idolo Novak Djokovic 6-3, 3-6 e 6-4 dopo due ore e venti. L'italiano era stato ripescato dopo il ritiro di un atleta qualificato: il numero 30 Tomas Martin Etcheverry, infortunatosi durante il torneo. Approda così agli ottavi di finale, dove affronterà il 26enne statunitense Tommy Paul, numero 17 del mondo. Inoltre, Djokovic torna a perdere una gara contro un tennista non classificato tra i primi 100 dopo ben 16 anni.

Ancora incredulo, Luca Nardi ha commentato così la vittoria contro Djokovic:

Penso sia un miracolo. Io sono un ragazzo di vent'anni numero 100 e passa al mondo che batte Novak Djokovic. Credo sia folle. Immagino che prima di stasera nessuno mi conoscesse. Spero che il pubblico si sia divertito. Sono davvero felice. Ho visto tutte le partite di Sinner all'Australian Open. Le sue imprese mi stimolano a fare sempre meglio. Non mi aspettavo di vincere oggi ma do sempre il massimo in ogni allenamento e oggi è successo.