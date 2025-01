Tare alla Gazzetta: "All’inizio mi ero distaccato...sto apprezzando il lavoro di Baroni"

Sono molti gli allenatori passati alla Lazio che hanno fatto la storia della squadra biancoceleste, uno di loro è sicuramente Igli Tare. Non solo ha guidato la rosa della Lazio nel 2008, Tare, è anche stato il direttore sportivo del club dall'anno 2009 fino al 2023. Sul rapporto attuale e passato con i biancocelesti e sul suo futuro, Igli Tare si è espresso alla Gazzetta.

Uno che mi viene in mente è Kvara. Lo avevamo praticamente preso, poi non c’erano le condizioni per chiuderla. Un altro è Kim: era tutto fatto. Lui giocava a Pechino e all’improvviso il club cinese scelse di non venderlo più. Le sto parlando di cose successe almeno due anni prima del loro arrivo a Napoli