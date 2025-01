Rapuano fermato: non arbitrerà nella prossima giornata

La Lazio nelle prossime gare è chiamata a rialzare la testa dopo lo stop subito contro la Fiorentina nella partita di domenica sera terminata 0-2 in favore dei Viola. La squadra di Baroni ha sicuramente approcciato male il match ricevendo un pesante uno-due nei primi 20' di gioco, che hanno messo in salita fin da subito la partita, poi le continue perdite di tempo ed un arbitraggio di gara tutt'altro che perfetto hanno peggiorato la situazione. La direzione di gara non è piaciuta nemmeno ai vertici AIA che hanno preso provvedimenti nei confronti di Rapuano, arbitro di Fiorentina-Lazio.

Rapuano non arbitrerà nella prossima giornata

Ebbene sì, il fischietto della sezione di Rimini è stato fermato per la prossima giornata infatti non arbitrerà su nessun campo né in Serie A né in Serie B. Ad Antonio Rapuano si contesta soprattutto la sbagliata gestione nel finale di gara e non solo, lo testimonia il fatto che entrambi gli allenatori sono stati espulsi con polemiche ambo le parti anche nel post-partita.

