Accomando: "Trattativa chiusa: Casadei sarà un nuovo giocatore della Lazio…"

La telenovela Casadei sembra essere giunta finalmente ai titoli di coda con Lazio e Torino che si sono contese il giocatore per due settimane a suon di rilanci e contro-rilanci per convincere il Chelsea a cedere il centrocampista classe 2003. La giornata di ieri ha infiammato ancora di più tutti i tifosi biancocelesti che all'ora di pranzo si sono visti sfuggire Casadei dalle mani, salvo poi in serata essere di nuovo in pole position. La fumata bianca sembra però essere arrivata e accanto a quel bianco c'è il colore celeste.

Casadei alla Lazio

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista e telecronista per Dazn, sul proprio profilo X, la trattiva tra il Chelsea e la Lazio per Cesare Casadei è finalmente stata chiusa con il calciatore che si appresta ad indossare la maglia biancoceleste. Sempre secondo quanto riportato da Accomando, la dirigenza della Lazio e quella Blues hanno trovato un accordo definitivo, si sta perfezionando solamente il contratto del calciatore che firmerà un quinquennale fino al 2030.

Il tweet di Orazio Accomando