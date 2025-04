Le pagelle di Lazio-Parma: un Super Pedro salva Baroni ed i suoi dalla sconfitta

Era un'occasione ghiotta questa sera per la Lazio ma chance clamorosamente sprecata per le solite dinamiche difensive ed una ingenuità che sta diventando ormai una costante inaccettabile.

Il Parma approfitta dei primissimi minuti dei rispettivi due tempi per rifilare ai biancocelesti due gol molto simili: difesa aperta, marcature saltate e ingranaggi in tilt per gli uomini di Baroni. La Lazio risponde al doppio svantaggio spingendo con molta volontà ma poca qualità. Il salvatore questa sera è Pedro. Lo spagnolo entra e nel giro di 5 minuti realizza le due reti che chiudono il match sul 2-2.

