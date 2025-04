Marusic nel post: "È inaccettabile prendere due gol all’inizio dei due primi tempi"

Il Campionato sta per terminare e i posti in Champions non sono ancora certi, per questa ragione le squadre devono lottare ora più che mai, tuttavia, le aquile non sono riuscite a portarsi a casa i tre punti nel match contro il Parma, infatti, dopo una partita dominata quasi completamente dal club avversario, l'incontro è terminato 2-2, merito della doppietta di Pedro. Con il punto conquistato stasera la Lazio sale a quota 60, come la Roma, e con il Bologna a 61 e la Juventus a 62, il club di Baroni può ancora sperare in un posto per la Champions, tuttavia, la presenza della Fiorentina, soltanto ad un punto di distacco, rimane una minaccia. Riguardo alla partita si è espresso il terzino Adam Marusic ai microfoni di Lazio Style Channel.

Adam Marusic a LCS

Sul pareggio

Quando sei sotto 2-0 credi che di fare un pareggio e di vincerla ma purtroppo abbiamo preso solo un punto che dà una stima di più di andare avanti. È inaccettabile prendere due gol all’inizio dei due primi tempi, dobbiamo essere più lucidi, più concentrati in questo periodo della gara. Dobbiamo vedere bene dove abbiamo sbagliato, analizzare bene e preparare bene queste partite che sono davanti a noi.

Sul Parma

Tutti abbiamo sfidato un Parma che si difende bene che aspettano in contropiede. Noi abbiamo preparato la partita come loro ma dopo che prendi due gol come stasera è difficile reagire mentalmente ma quelli che sono entrati hanno dato comunque una mano.

Sulle rivali per il posto in Champions League