Per la Lazio una rimonta con rimpianto, ancora fatale Pedro: i suoi numeri da protagonista

La Lazio ieri ha pareggiato contro il Parma, disputando una prestazione molto discutibile per quasi tutta la durata del match e riprendendosi con i cambi verso la fine. Fatali sono stati i due goal del campione Pedro che hanno permesso alla squadra di pareggiare negli ultimi 10 minuti e di negare la vittoria al Parma. La chiusura della stagione è alle porte e la Lazio non può più permettersi di perdere punti: occorrerà ricompattarsi e concentrarsi sulle prossime quattro partite che attenderanno i biancocelesti.

La Lazio fallisce l’aggancio al quarto posto

il Parma ferma ancora una delle pretendenti alla Champions League, dopo aver tolto punti alla Juve proprio la settimana scorsa. La Lazio fallisce l’occasione di agganciarsi al quarto posto, con i bianconeri che incontreranno i biancoceleste fra poco più di 10 giorni all’olimpico. Soltanto un miracolo poteva salvare la Lazio e a pensarci è stato Pedro con una doppietta. Il pareggio procurato dallo spagnolo prolunga la sede negativa interna (una sola vittoria nelle ultime 10 in casa), essa sa di occasione sprecata, anche se tiene comunque la squadra di barone è ancora in corso per l’Europa che conta.

Lazio - Fraioli

Tutto il cuore di Pedro: i numeri da protagonista

Poche volte, durante questa stagione, si sono visti gli uomini di Baroni così lenti e poco reattivi. Il Parma controlla le operazioni quasi fino alla fine della partita e solo un campione mondiale e internazionale come Pedro può cambiare gli equilibri della serata.lo spagnolo forse è uno dei pochi che ci crede, entra, investito di grande responsabilità da Baroni e ribalta il risultato. Con le sue prodezze Pedro ha salvato la Lazio da una sconfitta appesantì massima.come riporta La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo ha raggiunto quota 8 goal in questo campionato e ha realizzato la sua seconda doppietta in Serie A (la prima era arrivata a febbraio, contro il Monza). Il 37enne ha segnato sette goal da subentrato in questa serie A: nei cinque maggiori campionati europei in corso Alexander Sorloth (9) ne conta di più (7 anche per Christian Stuani).