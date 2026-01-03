Matuzalem: "Entrai alle 21 per firmare, uscii alle tre di notte. Lotito si addormentava"

L'intervista all'ex regista biancoceleste, Francelino Matuzalem, ai taccuini della Gazzetta dello Sport, dove l'ex Lazio ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, come anche gli anni in biancoceleste. In particolare, l'ex calciatore, oggi 45enne, si è soffermato anche sul suo arrivo alla Lazio e ad un retroscena su Claudio Lotito.

Matuzalem alla Gazzetta dello Sport

Fino ai 15 anni giocavo per strada in un quartiere povero, pieno di disoccupati e criminali. Alcuni hanno preso un’altra strada, altri due, quelli a cui ero legato, sono stati uccisi. Giri di droga. A volte stavo anche io in mezzo a loro. Grazie al Bahia. Senza, non sarei qui. Papà lavorava in un’impresa, mamma casalinga. Una volta scappai alle 5 di mattina per giocare un torneo. Quando mi trovarono mio padre voleva darmi tanti schiaffi, ma vinsi il premio di miglior giocatore. Fu la mia salvezza.

L'arrivo in Europa

La prima tappa fu il Napoli, estate 1999. Filippo Fusco mi vide giocare al Mondiale U20 col Brasile. C’era anche Ronaldinho, che già palleggiava con le arance. Avevo 19 anni. Dopo un paio di partite chiesi quando avremmo giocato contro Juve e Milan. Mi risposero “beh, magari il prossimo anno…”. Eravamo in Serie B e neanche lo sapevo. Per un mese mangiai solo pizza e Coca Cola. Vivevo da solo, non sapevo né cucinare né fare una lavatrice senza distruggere tutto, ma avevo un angelo custode: Walter Novellino. Quando non mi svegliavo mi veniva a prendere a casa. “Brasiliano, c’è l’allenamento”. Ha visto in me il regista che avevo dentro. A Napoli sono stato da Dio: peccato per la retrocessione del secondo anno, dopo la promozione.

Siviglia ci ha detto: "Matu era un po’ Pirlo e un po’ Gattuso"

Il capitano mi vuole bene, questi sono mostri sacri, ma tra vincere un contrasto e fare un assist le dico tutta la vita il primo. Oggi come me ce ne sono pochi. Non so quanto potrei valere, ma giocherei tutta la vita. Oggi i campioni veri non esistono? Haaland? Yamal? Non so se avrebbe giocato nella Spagna dei fenomeni.

Avevano ragioni quella che la soprannominavano “Macellaio”

Non sono mai entrato per far male, neanche a Brocchi e a Krsticic, le due scivolate più discusse. Con Cristian ci sentiamo e la gente non lo sa. Lo chiamai anche dopo quell’intervento in Genoa-Lazio del 2013. E lì qualcuno parlò a vanvera. Quando Baronio mi accusò di averlo fatto apposta? Ma va. Fu un fallo brutto, ma non intenzionale. La verità è un’altra: nel 2009-10, con Ballardini, Baronio giocava solo perché Ledesma era fuori rosa insieme a Pandev. Io e Lichtsteiner andammo dal mister a dirgli che avrebbe dovuto far rientrare Cristian. Baronio sapeva bene che se fosse tornato non avrebbe giocato più, e infatti così è stato. Era invidioso. La gente mi insultò per colpa sua, ma dopo quel fallo presi l’aereo… con la Lazio.

Il Professore? Merito di Reja, che stravedeva per me. Me lo disse dopo l’assist a Klose nel derby, all’ultimo minuto di un Lazio-Roma assurdo. Che campione, Miro: dopo gli allenamenti infilava i palloni nella sacca da solo, a Formello. Quando prese il numero 11, che prima era mio, si scusò.

Baggio a Brescia? Ho avuto la fortuna di segnare due gol il giorno del suo addio al calcio a San Siro. Mi diceva che avevo un gran talento, ma che avrei dovuto comportarmi meglio. L’ho ascoltato troppo poco.

Su Guardiola

Nel 2003 giocavamo insieme, ma lui era più contento di me: “Matu, è un piacere vederti giocare”. Amava il mio stile da strada. Una volta disse che mi avrebbe portato a Barcellona per fargli da guardia del corpo. Quel Brescia oggi giocherebbe in Champions. Mazzone è stato un padre.

Riguardo Lotito

Entrai alle 21 per firmare, uscii alle tre di notte. Si addormentava. Un grande. Quando mi mise fuori rosa fu colpa mia, ero rientrato tardi dalle vacanze. La Lazio è stata un pezzo di vita. E i tifosi mi ricordano ancora il gol decisivo in Supercoppa contro l’Inter, di naso, nel 2009. Il più brutto di tutti.

Retroscena di mercato