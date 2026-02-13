Classifica errori arbitrali a favore: L'AIA a stabilirla

Una delle stagioni più calde per quanto riguardano le scelte arbitrali e le polemiche che sono nate attorno alla classe arbitrale. Molti errori finora e l'apertura da parte del mondo dei direttori di gara sta creando qualcosa di costruttivo in termini di immagine e di rapporto tra società e arbitri. Un aspetto, forse il più preoccupante, è il metro di giudizio che spesso risulta diverso ed incoerente. Questo il dettaglio che crea spaccature e polemiche tra società e classe arbitrale. Inoltre il sempre discusso Var che ha migliorato per tanti versi tante situazioni e che per altre accende le solite contestazioni nate proprio con l'avvento del Var. In tutto ciò quest'anno, tramite la presa di posizione dell'Aia, è nata una classifica che evidenzia chi ha subito più torti arbitrali e chi meno. A riportarlo è pallaocampo tramite i suoi canali social.

Il post social

La posizione della Lazio

Annata particolare in casa biancoceleste per quello che riguarda le scelti arbitrali sul campo. Tante polemiche accompagnate da tanti errori arbitrali che oggettivamente hanno penalizzato la Lazio. In questa speciale classifica infatti i capitolini si trovano primi con ben 4 episodi a sfavore. Allo stesso punteggio c'è un'altra squadra, ovvero la Fiorentina. Punti pesanti quindi per i biancocelesti che senz'altro potevano avere una classifica migliore con maggiori punti totalizzati.