Cambio di rotta per il futuro di Marcos Antonio: la mossa del San Paolo
La strategia di mercato del San Paolo stravolge i piani della Lazio
Nonostante le ultime voci di mercato che vedevano Marcos Antonio fare ritorno nella Capitale, secondo alcune fonti rilasciate dai portali sudamericani il San Paolo sarebbe intenzionato a riscattare il giocatore.
La strategia del San Paolo
Dopo due stagioni in prestito dalla Lazio, Marco San Antonio si avvicina a firmare a metà anno un contratto a tempo indeterminato fino al 2028, con la Lazio che vicina a ricevere 4,2 milioni di euro per il riscatto definitivo. Tuttavia, secondo i portali sudamericani, il pagamento verrà rateizzato dal Tricolor Paulista: sarà suddiviso in quattro rate uguali da 1,5 milioni di euro, con la prima prevista già per settembre del 2026 e le successive nelle stagioni 2027, 2028 e 2029.
Il Tricolor allontana il Flamengo
Una modalità che permette al San Paolo di assicurarsi il centrocampista, finito anche nel mirino anche del Flamengo. Dal canto suo, la Lazio, nonostante riceverebbe una cifra relativamente bassa, può in questo modo completare l'operazione in uscita per il brasiliano.